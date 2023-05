Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 1,31 EUR

-0,74% Charts

News

Analysen

Der Xiaomi-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 11:31 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 1,31 EUR. Im Tief verlor die Xiaomi-Aktie bis auf 1,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 40.721 Xiaomi-Aktien.

Am 29.06.2022 markierte das Papier bei 1,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 33,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,06 EUR am 25.10.2022. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 22,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 24.03.2023 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 66.047,40 CNY – das entspricht einem Abschlag von 22,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 85.575,20 CNY erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Xiaomi am 24.05.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,371 CNY je Xiaomi-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Samsung erarbeitet Mixed-Reality-Roadmap - Apple und Xiaomi sind schon weiter voraus

Xiamo-Aktie: Smartphones aus China übernehmen in Russland die Führung vor Apple, Samsung & Co.

Ausblick: Xiaomi zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com