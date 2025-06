Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Montagvormittag stark gefragt

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Xiaomi. Zuletzt stieg die Xiaomi-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 5,1 Prozent auf 5,96 EUR.

Um 09:16 Uhr wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 5,1 Prozent auf 5,96 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Xiaomi-Aktie sogar auf 5,96 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 5,93 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.260 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 19,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2024 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Am 27.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,18 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 118,99 Mrd. HKD – ein Plus von 44,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 82,15 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 27.08.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 1,55 CNY in den Büchern stehen haben wird.

