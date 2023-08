Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Xiaomi im Fokus

Die Aktie von Xiaomi zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Xiaomi-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 1,38 EUR zu.

Die Xiaomi-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 1,38 EUR. In der Spitze legte die Xiaomi-Aktie bis auf 1,40 EUR zu. Bei 1,38 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 39.476 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 1,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 17,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2022 bei 1,06 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 29,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Xiaomi ließ sich am 25.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,17 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi -0,02 CNY je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 59.477,13 CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 73.351,50 CNY umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 23.08.2023 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 0,450 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Untersuchung gegen Tesla-Konkurrenten BYD: BYD soll in Indien Einfuhrsteuern unterschlagen haben

Ausblick: Xiaomi informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Samsung erarbeitet Mixed-Reality-Roadmap - Apple und Xiaomi sind schon weiter voraus