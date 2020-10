Xiaomi-Aktie aktuell: Xiaomi macht Boden gut

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 2,54 EUR

3,09% Charts

News

Analysen

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Plus bei 2,56 EUR. Im Tageshoch stieg die Xiaomi-Aktie bis auf 2,57 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,54 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 119.060 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.09.2020 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,94 EUR. Bei 0,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.11.2019 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 0,728 HKD je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Xiaomi Corp. ist ein chinesischer Elektronik-Hersteller, der sich auf die Produktion preiswerter Smartphones fokussiert. Dabei vertreibt das Unternehmen Smartphones der Marken Mi und Redmi sowie Notebooks der Mi-Reihe und Smartwatches. Außerdem produziert Xiaomi weitere elektronische Geräte, insbesondere im Bereich SmartHome.

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Buffett-Investment BYD sichert weiteres Kapital für Chip-Tochter

Änderungen an der Börse Hongkong: Warum die Aktien von Alibaba, Xiaomi & Co. schon bald zulegen könnten

Dieses China-Unternehmen will Samsung in Sachen Mega-Smartphone-Akku Konkurrenz machen

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com