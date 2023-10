Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Xiaomi-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 1,51 EUR.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 16:00 Uhr bei der Xiaomi-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 1,51 EUR. Im Tageshoch stieg die Xiaomi-Aktie bis auf 1,53 EUR. In der Spitze büßte die Xiaomi-Aktie bis auf 1,50 EUR ein. Bei 1,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 239.747 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei 1,62 EUR markierte der Titel am 02.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xiaomi-Aktie somit 6,62 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2022 (1,06 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 29.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,06 CNY erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 67.354,91 CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70.170,88 CNY umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 21.11.2023 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2023 0,525 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie: Xiaomi leidet unter schwacher Nachfrage

Ausblick: Xiaomi legt Quartalsergebnis vor

Untersuchung gegen Tesla-Konkurrenten BYD: BYD soll in Indien Einfuhrsteuern unterschlagen haben