Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Xiaomi am Montagvormittag ins Plus

Xiaomi im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Xiaomi-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 1,59 USD.

Die Xiaomi-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr 3,8 Prozent im Plus bei 1,59 USD. Bei 1,59 USD erreichte die Xiaomi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,52 USD. Bisher wurden heute 466.850 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 1,77 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). 11,32 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2022 (1,05 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 29.08.2023 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,15 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi 0,06 CNY je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,01 Prozent auf 67.354,91 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 70.170,88 CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.11.2023 terminiert.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,525 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie: Xiaomi leidet unter schwacher Nachfrage

Ausblick: Xiaomi legt Quartalsergebnis vor

Untersuchung gegen Tesla-Konkurrenten BYD: BYD soll in Indien Einfuhrsteuern unterschlagen haben