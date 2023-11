Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gibt am Donnerstagmittag deutlich nach

Aktie im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Xiaomi-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 7,9 Prozent auf 1,87 EUR.

Die Aktie notierte um 12:01 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 7,9 Prozent auf 1,87 EUR. Die Xiaomi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,85 EUR ab. Bei 1,87 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 528.635 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2023 bei 2,03 EUR. 8,67 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.11.2022 Kursverluste bis auf 1,14 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 63,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Xiaomi ließ sich am 29.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,06 CNY erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,01 Prozent auf 67.354,91 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 70.170,88 CNY in den Büchern gestanden.

Am 20.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Xiaomi-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 18.11.2024.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 0,841 CNY je Aktie aus.

