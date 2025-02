Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag auf grünem Terrain

Xiaomi im Fokus

Die Aktie von Xiaomi zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Xiaomi-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 5,55 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 11:53 Uhr 2,2 Prozent auf 5,55 EUR. In der Spitze legte die Xiaomi-Aktie bis auf 5,55 EUR zu. Bei 5,50 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 162.623 Xiaomi-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,60 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2025. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 0,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.03.2024 bei 1,48 EUR. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 274,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 18.11.2024. In Sachen EPS wurden 0,23 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi 0,21 HKD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,51 Prozent auf 100,66 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 76,54 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 18.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Xiaomi rechnen Experten am 24.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 0,845 CNY im Jahr 2024 aus.

