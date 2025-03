Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi reagiert am Vormittag positiv

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,7 Prozent auf 6,58 EUR.

Die Aktie legte um 09:19 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,7 Prozent auf 6,58 EUR zu. Die Xiaomi-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,60 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,58 EUR. Zuletzt wechselten 48.002 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 7,15 EUR. 8,63 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2024 auf bis zu 1,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2023 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 18.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,23 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 HKD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 100,66 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 76,54 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.03.2025 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 24.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Xiaomi.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,873 CNY je Aktie.

