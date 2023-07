Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi stabilisiert sich am Montagmittag

Xiaomi im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 1,30 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 1,30 EUR zeigte sich die Xiaomi-Aktie im Tradegate-Handel um 11:58 Uhr kaum verändert. Die Xiaomi-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,31 EUR. Die Xiaomi-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,29 EUR nach. Bei 1,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 81.143 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2022 bei 1,69 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Xiaomi ließ sich am 24.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 CNY, nach -0,02 CNY im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,91 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 59.477,13 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 73.351,50 CNY US-Dollar umgesetzt.

Die Xiaomi-Bilanz für Q2 2023 wird am 23.08.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 0,417 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

