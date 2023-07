Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi wird am Montagnachmittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Xiaomi-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 1,29 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie notierte um 16:07 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 1,29 EUR. Das Tagestief markierte die Xiaomi-Aktie bei 1,29 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 1,30 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 231.611 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2022 bei 1,69 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xiaomi-Aktie somit 23,84 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,06 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 24.05.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 CNY, nach -0,02 CNY im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59.477,13 CNY im Vergleich zu 73.351,50 CNY im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.08.2023 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,417 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

