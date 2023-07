Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 1,29 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:19 Uhr um 0,6 Prozent auf 1,29 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Xiaomi-Aktie bis auf 1,29 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 1,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 51.526 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1,69 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2022). Mit einem Zuwachs von 30,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,07 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 17,18 Prozent sinken.

Am 24.05.2023 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0,02 CNY je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,91 Prozent auf 59.477,13 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 73.351,50 CNY in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Xiaomi am 23.08.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 0,417 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Ausblick: Xiaomi informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Samsung erarbeitet Mixed-Reality-Roadmap - Apple und Xiaomi sind schon weiter voraus

Xiamo-Aktie: Smartphones aus China übernehmen in Russland die Führung vor Apple, Samsung & Co.