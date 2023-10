Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 4,3 Prozent auf 1,58 EUR zu.

Um 11:50 Uhr ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 4,3 Prozent auf 1,58 EUR. In der Spitze gewann die Xiaomi-Aktie bis auf 1,59 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 1,56 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 475.218 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 1,62 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2022 auf bis zu 1,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,56 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Xiaomi ließ sich am 29.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 CNY je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 67.354,91 CNY, gegenüber 70.170,88 CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,01 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 21.11.2023 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,525 CNY je Aktie belaufen.

