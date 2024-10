Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Xiaomi zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Xiaomi-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 2,73 EUR zu.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere um 16:03 Uhr 1,1 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Xiaomi-Aktie bei 2,79 EUR. Bei 2,79 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 48.401 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2024 markierte das Papier bei 3,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 11,93 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.02.2024 bei 1,43 EUR. Abschläge von 47,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 21.08.2024 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,22 HKD. Im letzten Jahr hatte Xiaomi einen Gewinn von 0,16 HKD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 95,95 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xiaomi einen Umsatz von 75,21 Mrd. HKD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 19.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,772 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

KI für autonome Fahrzeuge: Kooperation zwischen Alibaba und NVIDIA

Apple nicht mehr unter den Top-5 der Smartphone-Hersteller in China

Anlegerchance fernab von NVIDIA: Corning-Aktie - ein unterschätzter Player im KI-Markt?