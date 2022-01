Xiaomi Aktie News: Xiaomi behauptet

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 2,07 EUR

Die Xiaomi-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Frankfurt-Handel notierte das Papier bei 2,07 EUR. Die Xiaomi-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,11 EUR an. In der Spitze büßte die Xiaomi-Aktie bis auf 2,07 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,09 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 8.050 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 20.01.2021 erreichte der Anteilsschein mit 3,43 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,97 EUR am 20.12.2021.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 1,14 CNY je Aktie aus.

Xiaomi Corp. ist ein chinesischer Elektronik-Hersteller, der sich auf die Produktion preiswerter Smartphones fokussiert. Dabei vertreibt das Unternehmen Smartphones der Marken Mi und Redmi sowie Notebooks der Mi-Reihe und Smartwatches. Außerdem produziert Xiaomi weitere elektronische Geräte, insbesondere im Bereich SmartHome.

Xiaomi begrüßt ergebnislose Sicherheitsüberprüfung durch BSI

Platz 1: Apple im Oktober Chinas größte Smartphone-Marke

Tesla-Konkurrenz aus der Smartphone-Branche: 2024 sollen die ersten Xiaomi-Elektrofahrzeuge vom Band rollen

