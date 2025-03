Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gibt am Vormittag ab

Xiaomi im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 6,89 EUR.

Das Papier von Xiaomi befand sich um 09:21 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,2 Prozent auf 6,89 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,78 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 51.198 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,15 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Kursplus von 3,77 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 75,46 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Xiaomi gewährte am 18.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 100,66 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 76,54 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.05.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 24.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,873 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

