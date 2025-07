Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag in Rot

Aktie im Blick

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 6,16 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:12 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 6,16 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bisher bei 6,16 EUR. Bei 6,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Frankfurt 3.053 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,69 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2024.

Am 27.05.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,47 HKD. Im letzten Jahr hatte Xiaomi einen Gewinn von 0,18 HKD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 118,99 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,15 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 44,85 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.08.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,58 CNY je Xiaomi-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie: Konzerngeschichte von Xiaomi - Aufstieg eines chinesischen Technologieriesen

Xiaomi-Aktie bricht ein: E-Auto-Boom überfordert Konzern - Auslands-Exporte verschoben

Hohe E-Auto-Nachfrage belastet Xiaomi-Aktie: Anleger reagieren verunsichert