Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi wird am Mittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Xiaomi befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,7 Prozent auf 1,37 EUR ab.

Um 11:57 Uhr rutschte die Xiaomi-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,7 Prozent auf 1,37 EUR ab. Die Xiaomi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,37 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,39 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 51.725 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 1,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,22 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,06 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Am 25.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,17 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von -0,02 CNY in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 59.477,13 CNY – das entspricht einem Abschlag von 18,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 73.351,50 CNY erwirtschaftet worden.

Am 23.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2023 0,450 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Untersuchung gegen Tesla-Konkurrenten BYD: BYD soll in Indien Einfuhrsteuern unterschlagen haben

Ausblick: Xiaomi informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Samsung erarbeitet Mixed-Reality-Roadmap - Apple und Xiaomi sind schon weiter voraus