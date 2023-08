Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 1,36 EUR.

Um 16:05 Uhr fiel die Xiaomi-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 1,36 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Xiaomi-Aktie bei 1,36 EUR. Bei 1,39 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 144.783 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Kursplus von 18,98 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2022 (1,06 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 21,79 Prozent wieder erreichen.

Xiaomi gewährte am 25.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von -0,02 CNY je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 59.477,13 CNY, gegenüber 73.351,50 CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,91 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Xiaomi am 23.08.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,450 CNY je Xiaomi-Aktie.

