Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag gesucht

Die Aktie von Xiaomi zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:00 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 5,81 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Xiaomi-Aktie sogar auf 5,88 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,85 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 19.915 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 21,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.08.2024 bei 2,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 65,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 27.05.2025 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,47 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,18 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 118,99 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 82,15 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Xiaomi-Bilanz für Q2 2025 wird am 19.08.2025 erwartet. Schätzungsweise am 26.08.2026 dürfte Xiaomi die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,58 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

