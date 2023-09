Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 1,42 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie wies um 09:20 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 1,42 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,42 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,44 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 18.165 Xiaomi-Aktien.

Bei 1,62 EUR markierte der Titel am 02.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2022 bei 1,06 EUR. Mit einem Kursverlust von 25,25 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 29.08.2023 lud Xiaomi zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 CNY, nach 0,06 CNY im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 67.354,91 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.170,88 CNY erwirtschaftet worden waren, um 4,01 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Xiaomi am 21.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,523 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

