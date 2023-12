Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 1,86 EUR abwärts.

Das Papier von Xiaomi befand sich um 16:00 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 1,86 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bisher bei 1,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,86 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 316.419 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Bei 2,03 EUR markierte der Titel am 15.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 9,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,16 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 20.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,06 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,60 Prozent auf 70.894,41 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70.474,27 CNY erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 0,654 CNY je Aktie aus.

