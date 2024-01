Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Xiaomi

Kurs der Xiaomi

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 1,55 EUR.

Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 15:56 Uhr um 0,7 Prozent auf 1,55 EUR ab. Im Tief verlor die Xiaomi-Aktie bis auf 1,53 EUR. Mit einem Wert von 1,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 169.115 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.11.2023 bei 2,03 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,16 EUR ab. Abschläge von 25,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 20.11.2023 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,06 CNY je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 70.894,41 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.474,27 CNY erwirtschaftet worden waren, um 0,60 Prozent gesteigert.

Am 19.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,657 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

