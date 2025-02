Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Xiaomi legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 1,5 Prozent auf 6,17 EUR.

Die Aktie notierte um 16:07 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 6,17 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Xiaomi-Aktie bei 6,35 EUR. Bei 6,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 362.468 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. 2,85 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 1,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2024). Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 76,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 18.11.2024 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,21 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 100,66 Mrd. HKD – ein Plus von 31,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 76,54 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 18.03.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Xiaomi-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 24.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,847 CNY je Xiaomi-Aktie.

