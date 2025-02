Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittwochvormittag nahezu unbewegt

Blick auf Xiaomi-Kurs

Die Aktie von Xiaomi zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Xiaomi-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Frankfurt-Handel bei 6,08 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:18 Uhr bei 6,08 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Xiaomi-Aktie bis auf 6,12 EUR. Die Xiaomi-Aktie sank bis auf 6,03 EUR. Bei 6,08 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 46.542 Xiaomi-Aktien.

Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 6,12 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,79 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.03.2024 Kursverluste bis auf 1,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,64 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Xiaomi veröffentlichte am 18.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 HKD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 100,66 Mrd. HKD gegenüber 76,54 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Xiaomi am 18.03.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 24.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2024 0,845 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie klettert auf Rekordhoch - chinesisches Subventionsprogramm stützt

Tencent-Aktie knickt ein: Tencent auf US-Blacklist gesetzt

Xiaomi-Aktie schließt stark: Xiaomi-Kunden erhalten Zugang zu Ladestationen von NIO und Co.