Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 3,5 Prozent auf 6,87 EUR nach.

Das Papier von Xiaomi befand sich um 15:58 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 3,5 Prozent auf 6,87 EUR ab. In der Spitze büßte die Xiaomi-Aktie bis auf 6,78 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,90 EUR. Bisher wurden heute 138.661 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,70 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 1,69 EUR. Mit einem Kursverlust von 75,39 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Xiaomi ließ sich am 18.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 117,88 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76,54 Mrd. HKD umgesetzt.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 21.05.2025 gerechnet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Xiaomi möglicherweise am 24.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,24 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

