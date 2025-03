Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,9 Prozent auf 6,91 EUR abwärts.

Die Xiaomi-Aktie notierte um 09:12 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 6,91 EUR. Die Xiaomi-Aktie sank bis auf 6,80 EUR. Bei 6,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 18.198 Aktien.

Bei 7,40 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 1,69 EUR. Mit einem Kursverlust von 75,54 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 18.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,23 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 100,66 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,54 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.05.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Xiaomi rechnen Experten am 24.03.2026.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,868 CNY je Aktie.

