Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verbilligt sich am Mittwochmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 1,27 EUR nach.

Die Xiaomi-Aktie musste um 11:41 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 1,27 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bisher bei 1,27 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,27 EUR. Zuletzt wechselten 16.961 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 31,06 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,85 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Xiaomi veröffentlichte am 24.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi -0,02 CNY je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 59.477,13 CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 73.351,50 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.08.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,417 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

