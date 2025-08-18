Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi wird am Dienstagvormittag ausgebremst

DAX24.341 +0,1%ESt505.454 +0,4%Top 10 Crypto15,97 +0,2%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.450 -1,2%Euro1,1675 +0,1%Öl66,01 -0,7%Gold3.338 +0,2%
19.08.25 09:25 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt fiel die Xiaomi-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 5,77 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:08 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 5,77 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Xiaomi-Aktie bis auf 5,71 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,80 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.802 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,21 Prozent hinzugewinnen. Am 22.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 65,36 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 27.05.2025 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 118,99 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xiaomi einen Umsatz von 82,15 Mrd. HKD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 26.08.2026.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,58 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

