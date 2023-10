Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag stärker

Xiaomi im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt sprang die Xiaomi-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 4,9 Prozent auf 1,65 EUR zu.

Um 12:01 Uhr konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 4,9 Prozent auf 1,65 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Xiaomi-Aktie bisher bei 1,66 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,61 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 449.401 Stück gehandelt.

Am 19.10.2023 markierte das Papier bei 1,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Am 25.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,06 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 35,42 Prozent sinken.

Am 29.08.2023 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,06 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 67.354,91 CNY – das entspricht einem Minus von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.170,88 CNY in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.11.2023 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,525 CNY je Aktie belaufen.

