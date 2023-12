Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagmittag im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,4 Prozent auf 1,88 EUR.

Die Xiaomi-Aktie konnte um 12:00 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 1,88 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Xiaomi-Aktie sogar auf 1,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,87 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 180.679 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 15.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 2,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 8,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 1,16 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,46 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Xiaomi ließ sich am 20.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,06 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70.894,41 CNY – ein Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 70.474,27 CNY erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Xiaomi am 19.03.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,654 CNY je Xiaomi-Aktie.

