Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verzeichnet am Montagmittag Verluste

So entwickelt sich Xiaomi

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 4,35 EUR abwärts.

Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 11:52 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 4,35 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Xiaomi-Aktie bis auf 4,31 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,35 EUR. Bisher wurden heute 57.496 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.01.2025 bei 4,63 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 6,33 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,43 EUR. Dieser Wert wurde am 05.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 67,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 18.11.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 HKD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 100,66 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76,54 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.03.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,818 CNY je Xiaomi-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Tencent-Aktie knickt ein: Tencent auf US-Blacklist gesetzt

Xiaomi-Aktie schließt stark: Xiaomi-Kunden erhalten Zugang zu Ladestationen von NIO und Co.

Apple profitiert nicht von starkem Smartphone-Markt-Wachstum