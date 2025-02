Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Xiaomi

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 6,19 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 11:53 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 6,19 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bisher bei 6,01 EUR. Bei 6,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 158.197 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,35 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Bei 1,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 76,07 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Xiaomi-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 18.11.2024 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,21 HKD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 100,66 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xiaomi einen Umsatz von 76,54 Mrd. HKD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 18.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Xiaomi dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.03.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,869 CNY je Aktie.

