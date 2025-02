Aktienkurs aktuell

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagnachmittag gesucht

20.02.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 6,28 EUR.

Die Aktie legte um 16:04 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,0 Prozent auf 6,28 EUR zu. In der Spitze legte die Xiaomi-Aktie bis auf 6,35 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 6,15 EUR. Bisher wurden heute 249.784 Xiaomi-Aktien gehandelt. Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,08 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.03.2024 (1,48 EUR). Mit einem Kursverlust von 76,44 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen. Am 18.11.2024 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,21 HKD je Aktie erzielt worden. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 100,66 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 76,54 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren. Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.03.2025 veröffentlicht. Xiaomi dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.03.2026 präsentieren. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,869 CNY je Xiaomi-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie Xiaomi-Aktie klettert auf Rekordhoch - chinesisches Subventionsprogramm stützt Tencent-Aktie knickt ein: Tencent auf US-Blacklist gesetzt Xiaomi-Aktie schließt stark: Xiaomi-Kunden erhalten Zugang zu Ladestationen von NIO und Co.

