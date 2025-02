Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi büßt am Donnerstagvormittag ein

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt fiel die Xiaomi-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 6,05 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:16 Uhr 2,7 Prozent auf 6,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Xiaomi-Aktie bis auf 6,01 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,15 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.874 Stück gehandelt.

Bei 6,35 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 4,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,48 EUR am 05.03.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,53 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 18.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,23 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 HKD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 100,66 Mrd. HKD im Vergleich zu 76,54 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.03.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 24.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,849 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie klettert auf Rekordhoch - chinesisches Subventionsprogramm stützt

Tencent-Aktie knickt ein: Tencent auf US-Blacklist gesetzt

Xiaomi-Aktie schließt stark: Xiaomi-Kunden erhalten Zugang zu Ladestationen von NIO und Co.