Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gibt am Donnerstagmittag nach

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 1,28 EUR ab.

Das Papier von Xiaomi befand sich um 11:54 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,4 Prozent auf 1,28 EUR ab. Die Xiaomi-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,25 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,27 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 71.183 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2022 bei 1,65 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,24 Prozent hinzugewinnen. Bei 1,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Xiaomi veröffentlichte am 24.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,02 CNY je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,91 Prozent auf 59.477,13 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 73.351,50 CNY gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Xiaomi am 23.08.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,417 CNY je Xiaomi-Aktie.

