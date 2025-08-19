Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

DAX24.221 -0,8%ESt505.463 -0,4%Top 10 Crypto15,82 +2,1%Dow44.798 -0,3%Nas20.938 -1,8%Bitcoin97.618 +0,8%Euro1,1658 +0,1%Öl66,61 +1,0%Gold3.346 +0,9%
Kursentwicklung im Fokus

20.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,6 Prozent auf 5,80 EUR.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere um 16:05 Uhr 0,6 Prozent. Bei 5,86 EUR erreichte die Xiaomi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,76 EUR. Bisher wurden heute 28.834 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Bei 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 27,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 65,53 Prozent sinken.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 125,13 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 82,15 Mrd. HKD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 26.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,61 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

