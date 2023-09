Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Xiaomi-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 11:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 1,41 EUR. Kurzfristig markierte die Xiaomi-Aktie bei 1,42 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,40 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.781 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 1,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 29.08.2023 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,15 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi 0,06 CNY je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 67.354,91 CNY – eine Minderung von 4,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 70.170,88 CNY eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 21.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,525 CNY je Xiaomi-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie: Xiaomi leidet unter schwacher Nachfrage

Ausblick: Xiaomi legt Quartalsergebnis vor

Untersuchung gegen Tesla-Konkurrenten BYD: BYD soll in Indien Einfuhrsteuern unterschlagen haben