Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Xiaomi am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 1,62 EUR nach.

Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr um 0,8 Prozent auf 1,62 EUR ab. Die Xiaomi-Aktie sank bis auf 1,61 EUR. Bei 1,61 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 49.351 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.10.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 52,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 29.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,15 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,06 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 67.354,91 CNY – das entspricht einem Minus von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.170,88 CNY in den Büchern gestanden hatten.

Am 21.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 0,525 CNY im Jahr 2023 aus.

