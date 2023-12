Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Xiaomi. Der Xiaomi-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 1,86 EUR.

Die Xiaomi-Aktie musste um 16:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 1,86 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Xiaomi-Aktie bis auf 1,86 EUR. Bei 1,87 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 243.131 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2023 bei 2,03 EUR. 9,09 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 20.11.2023 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 CNY je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent auf 70.894,41 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 70.474,27 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 0,654 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

KI-Wettrennen zwischen China und den USA: Chinas OpenAI-Konkurrent wird von Alibaba, Tencent & Co. unterstützt

NASDAQ-Titel Apple-Aktie: Apple im Zwei-Fronten-Krieg - iPhone nicht mehr Marktführer in China

Xiaomi-Aktie: Xiaomi leidet unter schwacher Nachfrage