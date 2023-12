Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Xiaomi im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 5,0 Prozent auf 2,10 USD nach oben.

Die Xiaomi-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr 5,0 Prozent im Plus bei 2,10 USD. Bei 2,10 USD markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,06 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 113.850 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,20 USD) erklomm das Papier am 16.11.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Am 24.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,26 USD. Abschläge von 40,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 20.11.2023 lud Xiaomi zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,06 CNY erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 70.474,27 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 70.894,41 CNY ausgewiesen.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 19.03.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2023 0,654 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

