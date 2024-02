Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi legt am Mittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Xiaomi zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 1,58 EUR.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 1,58 EUR zu. Die Xiaomi-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,60 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,58 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 46.750 Xiaomi-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 28,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 1,16 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 36,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Am 21.11.2023 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,19 CNY. Im letzten Jahr hatte Xiaomi einen Gewinn von -0,06 CNY je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 70.894,41 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 70.474,27 CNY umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Xiaomi am 19.03.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 0,674 CNY in den Büchern stehen haben wird.

