Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ OTC-Sitzung 4,7 Prozent auf 1,63 USD.

Die Xiaomi-Aktie notierte um 23:20 Uhr im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 4,7 Prozent auf 1,63 USD. Bei 1,63 USD markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 1,68 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.369 Xiaomi-Aktien.

Am 16.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Kursplus von 34,97 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,26 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 22,70 Prozent sinken.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Xiaomi gewährte am 20.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0,06 CNY je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 70.894,41 CNY umgesetzt, gegenüber 70.474,27 CNY im Vorjahreszeitraum.

Am 19.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,674 CNY je Aktie.

