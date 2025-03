Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Freitagvormittag billiger

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Minus bei 6,50 EUR.

Die Xiaomi-Aktie notierte um 09:17 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 6,50 EUR. In der Spitze fiel die Xiaomi-Aktie bis auf 6,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,52 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 11.579 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (1,69 EUR). Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 284,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 18.03.2025 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,39 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,20 HKD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 117,88 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,18 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Xiaomi am 21.05.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 24.03.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 1,28 CNY in den Büchern stehen haben wird.

