Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Vormittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 1,33 EUR abwärts.

Das Papier von Xiaomi befand sich um 09:17 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,0 Prozent auf 1,33 EUR ab. Die Xiaomi-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,32 EUR nach. Bei 1,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 68.269 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 1,62 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2022 (1,06 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 19,93 Prozent sinken.

Xiaomi gewährte am 25.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,17 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von -0,02 CNY in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,91 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 59.477,13 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 73.351,50 CNY US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 23.08.2023 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 0,450 CNY in den Büchern stehen haben wird.

