Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag höher

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 1,41 EUR.

Die Xiaomi-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:35 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 1,41 EUR. Kurzfristig markierte die Xiaomi-Aktie bei 1,41 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,40 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 59.310 Xiaomi-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,93 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,06 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 24,45 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 29.08.2023 lud Xiaomi zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 67.354,91 CNY in den Büchern – ein Minus von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 70.170,88 CNY erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Xiaomi am 21.11.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,525 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie: Xiaomi leidet unter schwacher Nachfrage

Ausblick: Xiaomi legt Quartalsergebnis vor

Untersuchung gegen Tesla-Konkurrenten BYD: BYD soll in Indien Einfuhrsteuern unterschlagen haben