Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Xiaomi-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 1,40 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 16:03 Uhr um 0,5 Prozent auf 1,40 EUR ab. In der Spitze büßte die Xiaomi-Aktie bis auf 1,39 EUR ein. Bei 1,40 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 79.697 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,62 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2023. Gewinne von 15,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 23,80 Prozent Luft nach unten.

Am 29.08.2023 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,15 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 CNY in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 67.354,91 CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 70.170,88 CNY umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Xiaomi am 21.11.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 0,525 CNY je Aktie aus.

