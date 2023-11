Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagmittag im Bärenmodus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Xiaomi-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 6,2 Prozent auf 1,81 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 12:00 Uhr 6,2 Prozent auf 1,81 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Xiaomi-Aktie bis auf 1,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,81 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 488.992 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 15.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,03 EUR an. Mit einem Zuwachs von 12,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 1,14 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 58,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Xiaomi gewährte am 29.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,06 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,01 Prozent zurück. Hier wurden 67.354,91 CNY gegenüber 70.170,88 CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 19.03.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,616 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

