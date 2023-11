Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagvormittag weit abgeschlagen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 7,0 Prozent auf 1,79 EUR abwärts.

Das Papier von Xiaomi befand sich um 09:21 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 7,0 Prozent auf 1,79 EUR ab. In der Spitze büßte die Xiaomi-Aktie bis auf 1,78 EUR ein. Bei 1,81 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 339.625 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 15.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,35 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,14 EUR. Dieser Wert wurde am 28.11.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 36,38 Prozent sinken.

Xiaomi ließ sich am 29.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Xiaomi 67.354,91 CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 70.170,88 CNY umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,604 CNY fest.

