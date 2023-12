Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Vormittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 2,03 USD.

Die Xiaomi-Aktie musste um 23:20 Uhr im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 2,03 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bisher bei 2,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 2,09 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.550 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,20 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,37 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,26 USD am 24.06.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 37,93 Prozent Luft nach unten.

Am 20.11.2023 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0,06 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70.894,41 CNY – ein Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 70.474,27 CNY erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,654 CNY je Xiaomi-Aktie.

